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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة مجهولة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية مخلفة عدد من الضحايا.

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عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى

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وذكرت مصادر صحفية سعودية، أن محافظة الأمواه بمنطقة عسير، شهدت اليوم الثلاثاء، اشتباكات نارية نتج عنها قتلى وجرحى، دون ذكر تفاصيل أوضح عن الحادثة وملابساتها.

وقالت إن الجهات الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقًا في الحادث للوقوف على ملابساته .