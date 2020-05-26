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عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة العربية عن مصير الفنانة دينا الشربيني بطلة مسلسل "لعبة النسيان" بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أقل من يومين على انتهائها من تصوير دورها في المسلسل.

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مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا

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والشربيني، كانت من أبرز المخالطين لرجاء الجداوي، لكن مصدر مقرب من الشربيني كشف أن الأولى بخير وخضعت لفحوصات كوفيد 19 "بي سي ار" فور سماعها بإصابة الجداوي، وقد جاءت النتيجة سلبية.

فيما باقي فريق العمل أجرى التحليلات الخاصة بالفيروس، لكن النتائج لم تظهر حتى الوقت الحالي.

والجداوي كانت بصحة جيدة خلال التصوير، لكنها أصيبت بعد يومين من انتهاء العمل على المسلسل بارتفاع حاد ومستمر في درجة الحرارة، لم ينخفض رغم العلاجات، ما دفعها إلى الشك باحتمال إصابتها، وبناء عليه قامت بأخذ الإجراءات اللازمة. وفقا للعربية.

وعن وضع الجداوي حاليًا ، فحالتها مستقرة، بعد أن خرجت من غرفة العناية المركزة، وهي تتلقى حاليا العلاج داخل غرفة عادية، بحسب صديقتها دلال عبدالعزيز.