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عدن - ياسمين التهامي - تعرضت سفينة تجارية تركية في ميناء طرابلس، بالإضافة إلى تعرض قرفاطة تابعة للبحرية التركية لهجوم داخل المياه الليبية، في هجوم مجهول لطائرات من نوع ميغ-29.

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طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟

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ولم يقدم المسئولين الأتراك أو الليبين، أي دليل على هوية الطائرات أو جنسية الطيارين.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن هناك أنباء بانطلاق طائرات ميغ-29 من قاعدة حميميم الجوية (في سوريا)، استنادا إلى أقاويل بأن بعض الطائرات الروسية وصلت إلى هناك منذ فترة كجزء من التناوب الدوري. ولكن الطائرات الروسية مزودة بأرقام ويستطيع الأمريكيون متابعتها يدويا، وهي لا تستطيع التلاشي هكذا ببساطة.

ويرى مراقبون عسكريون أن هذا الهجوم (المجهول) ليس كافيًا ولن تكون طائرات الميغ كافية لقلب المعادلة في ليبيا ضد التحالف التركي الليبي على انقلاب حفتر.



وكانت الواشنطن بوست، نشرت أمس تقريرا وصفت حفتر بالجنرال المهزوم والمتصدع، واصفة ما حدث لمليشياته وداعميه ف الغرب الليبين بـ "أسوأ مصير في حياته".

الجدير بالذكر، أن هذا الهجوم، يأتي بعد تدمير بيرقدار التركية لست منظومات روسية متطورة (البانتسير) كانت في حوزة قوات المتمرد خليفة حفتر، في الغرب الليبي، قبل طرده منه.