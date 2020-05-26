شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع خامنئي الرسمي، مجموعة صور عن تحرير القدس على يد الإيرانيين،وتضم إحداها بشار الأسد، وعبدالملك الحوثي وحسن نصرالله وآخرين، من ضمن الفاتحين!.

قد يهمك أيضًا:

وأخيرًا.. المواطنون والوافدون يعودون لأعمالهم في السعودية والسلطات توضح الآلية

عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى

مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا

طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟

عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور)

نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو)

شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة)

Advertisements

عاجل : الصين تنتقل لنظام الحرب ورئيسها يدعو للقتال المسلح وسط تفشي كورونا‎

عاجل : الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء كورونا

شاهد كيف تغيرت ملامح الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بسبب كورونا (صورة صادمة)

وقد أثارت الصورة سخرية اليمنيين، مؤكدين أن نشر تلك الصورة يؤكد ما قام به القيادي في الحرس الثوري الايراني سعيد قاسمي من وصف الحوثيين بانهم شيعة شوارع وليسوا متحضرين ولا جميليين كشيعة لبنان.

واكد ناشطون يمنيون أن مايقوم به الحوثيون هو قتل وتدمير لليمن لا اسرائيل كما يدعي الايرانيون وحلفائهم.

وفي الصورة، ظهر الحوثي في الصف الثاني وهو الامر الذي وصفه الناشطون بان ايران ترى الحوثيين من الدرجة الثانية وليس ذو اهمية لديهم رغم ما فعلوه في اليمن .

وفي محاولة لخلط الأوراق، والتلاعب الاستخباراتي، ضم موقع خامنئي إلى الصور، شصخيات بارزة محسوبة على التيار السني، منها قيادات في حركة المقاوم الإسلامية حماس، والتي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الكيان الإسرائيلي.



وضمت، الصور أيضا الرئيس التركي أردوغان، وزعيم النهضة التونسية، راشد العنوشي، مع أن الاختلافات العقائدية بين الذين ضمتهم الصورة تصل حد العداء.

