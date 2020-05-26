شكرا لقرائتكم خبر عن قضى إجازته العيدية مع المقاتلين في الجبهات.. : الفريق المقدشي نموذج للقائد الاستثنائي الذي آثر الوطن على نفسه..«تقرير» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمثل اجازة العيد محطة اسرخاء وفرصة للراحة لكل قيادات ومسئولي الدولة سواء اولئك الذين يشغلون مناصب رفيعة أو متوسطة وحتى الموظفين والعاملين العاديين .. اذ انهم يستغلونها في التفرغ لأسرهم وذويهم واقاربهم، والابتعاد عن الهموم والمشاغل الوظيفية قدر الامكان، بل ويعتبرونها فرصة للتخفيف من الأعباء الماضية وتجديد نشاطاتهم وطاقاتهم للفترات القادمة .. وهذا ماهو في كل بلدان العالم.

قد يهمك أيضًا:

وأخيرًا.. المواطنون والوافدون يعودون لأعمالهم في السعودية والسلطات توضح الآلية

عاجل.. اخبار السعودية : اشتباكات مسلحة في عسير وسقوط قتلى وجرحى

مفاجأة بشأن مصير دينا الشربيني عد مخالطتها رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا

طائرات ميغ-29 تتدخل بقوة لدعم حفتر.. هل تنقلب المعادلة ضد تركيا والشرعية في ليبيبا؟؟

عبدالملك الحوثي يظهر برفقة خامنئي وحسن نصرالله في هذه الدولة العربية!! (صور)

نهاية صادمة للاعب المنتخب السعودي بعد حديثه عن فتح مساجد المملكة خلال كورونا (فيديو)

شاهد كيف تغيرت ملامح الشيخ عبدالمجيد الزنداني وكيف ظهر في السعودية صباح العيد؟ (صور صادمة)

عاجل : الصين تنتقل لنظام الحرب ورئيسها يدعو للقتال المسلح وسط تفشي كورونا‎

عاجل : الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء كورونا

شاهد كيف تغيرت ملامح الفنانة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بسبب كورونا (صورة صادمة)

Advertisements

ولأن لكل قاعة استثناء نجد أن هناك قيادات ومسئولين لا وجود للراحة والاسترخاء في قواميسهم، وذلك لانهم آثروا الوطن والشعب على انفسهم وذويهم، وبالتالي كرسوا حياتهم واوقاتهم وامكاناتهم في سبيل خدمته والانتصار له .. فنجدهم يعملون ليلا ونهارا وعلى مدار الشهر والعام بكل جد وصدق ومثابرة ودون كلل او ملل وبعيدا عن الأضواء وكل هدفهم هو الانتصار للوطن وتحقيق غايات واحلام وتطلعات أبنائه.

معالي الفريق الركن محمد علي المقدشي - وزير الدفاع .. أحد اولئك القادة الوطنيين الاستثنائيين الذين وهبوا أنفسهم للوطن، وسخروا حياتهم في سبيل الانتصار له، واستعادة دولته المحتلة من قبل مليشيات بني هاشم الانقلابية .. حيث نجده وفي الوقت الذي يقضي فيه غالبية مسئولي الدولة اجازاتهم العيدية بين اسرهم وذويهم - مرتديا بزته العسكرية وسلاحه الشخصي يجول في ساحات الوغى متفقدا ابطال الجيش الوطني، معززا معنوياتهم، متفقدا سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات .. فالعيد بالنسبة له هو ذلك اليوم الذي سيحقق فيه الجيش والشعب انتصاره الكبير على المليشيات العنصرية الهاشمية ويستعيد دولته المصادرة.

متابعة سير العمليات بالجوف

ففي يومنا هذا الثلاثاء وهو ثالث ايام عيد الفطر نجد هذا القائد العظيم يجول في محافظة الجوف متفقدا ابكال الحيش المرابطين هناك، مطلعا على سير العمليات العسكرية في المحافظة الجوف، مترأسا اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعددا من قادة الألوية والوحدات العسكرية.

نقل تهاني القيادة السياسية

وخلال الاجتماع ، نقل الفريق المقدشي للجميع تهاني وتحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك والذكرى الـ 30 لقيام الجمهورية اليمنية المجيدة (22مايو).

الاشادة ببطولات القادة

واستمع الفريق المقدشي من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إلى تقرير تفصيلي حول العمليات الميدانية .. مُشيداً ببطولات وتضحيات قادة وأبطال القوات المسلحة في معركة الكفاح الوطني لاستكمال دحر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية.. مشيراً أن تلك البطولات والتضحيات ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية وتتوارثها الأجيال المتعاقبة.

معنويات عالية

كما أشاد وزير الدفاع بما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من معنويات عالية وجاهزية وكفاءة قتالية متميزة..مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وبذل مزيد من التضحيات لاستكمال معركة تحرير كامل تراب الوطن من المليشيات المتمردة وتلبية تطلعات الشعب اليمني التائق لتحريره من الفوضى والظلم وممارسات النهب والسلب والتفرقة وعبث المليشيات والجماعات الإرهابية.

المضي على درب الشهداء

وجدّد الفريق المقدشي ،المضي على درب الشهداء وعلى أهداف وقيم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين والسير نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات .. مؤكداً أن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تحيد ولن تميل عن العهد، وستظل حامية الوطن وثوابته وحارسة مكتسباته.

الاشادة بالالتفاف القبلي

كما أشاد وزير الدفاع بالالتفاف القبلي الكبير حول الدولة والقيادة الشرعية والجيش الوطني .. مثمناً الوقفة العروبية الأخوية للأشقاء في دول التحالف العربي الداعم الشرعية لمساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته وامنه واستقراره والتضحيات التي تبذلها القوات المشتركة لإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.

تفقد الوحدات العسكرية بنهم

وفي بوم أمس الاثنين وهو ثاني أيام العيد نفذ وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، زيارة ميدانية الى جبهات نهم شرق صنعاء، متفقدا الوحدات العسكرية المُرابطة هناك .. مطلعا على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي تم تحريرها مؤخراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

الاجتماع بقيادة المنطقة

وترأس المقدشي اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية، وهنأهم بمناسبة حلول عيد الفطر والعيد الوطني الـ ٣٠ لقيام الجمهورية اليمنية.. ناقلاً للقادة والأبطال تحيات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تعزيز معويات القادة

وأشاد بتضحيات وبطولات أبطال الجيش الوطني الذين يقفون بثبات وعزم في مواقع وميادين الشرف دفاعاً عن الثورة والجمهورية ويبذلون أرواحهم رخيصة فداء للوطن كي تبقى رايته خفاقة وفي سبيل استكمال تحرير ترابه من براثن المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية ويعود اليمن آمنا سعيداً ومستقراً.. مشدداً على أن المعركة الوطنية تفرض على الجميع تحمل مسئولياته والقيام بواجباته بكل تفان وإخلاص.

استعراض الدور المنوط بالجيش

وأشار وزير الدفاع إلى أن الشعب اليمني يتوق إلى استعادة حريته وكرامته ويعول على قواته المسلحة رفع الظلم والمعاناة التي فرضتها المليشيا العابثة خدمة لمخططات تخريبية وأطماع خارجية وأفكار وشعارات دخيلة على الشعب اليمني .. مؤكداً المضي نحو تحقيق أهداف ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر المجيدتين التي ضحّى لأجل تحقيقها الأبطال الأحرار بدمائهم الغالية، وأنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الماضي المُظلم، أو التفريط بالمكتسبات والثوابت الوطنية.

الاشادة بمواقف القبائل

وعبّر وزير الدفاع عن الفخر والاعتزاز بالمواقف الوطنية التي تسطرها القبائل اليمنية في مقاومة المليشيا الحوثية والالتفاف الشعبي الواسع حول القيادة الشرعية والجيش الوطني لاستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية .. مثمنا مواقف وجهود الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم وتضحيات في معركة المصير العربي الواحد.

جهوزية القادة

فيما أكد قادة وأبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة التزامهم الثابت بالعهد والقسم وجهوزيتهم واستعدادهم الكامل لتنفيذ المهام الموكلة ومواصلة النضال والفداء وبذل المزيد من التضحيات حتى استكمال تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره.

وهكذا نجد هذا القائد العسكري الاستثنائي ودون سواه من مسئولي الدلة يقضي اجازته العيدية بين اخوانه وابنائه الأبطال المرابطين في الجبهات، وهي رسالة واضحة وقوية لكل قيادات الدولة ومسئوليها ولكل قادة وضباط وافراد الجيش الوطني مفادها أن الواجب الوطن يجب أن يكون في صدارة اوليات الجميع، وان القضاء على المشروع الهاشمي هو الهدف الأسمى الذي يجب عليهم تكريس حياتهم واوقاتهم في سبيل تحقيقه، وأنه لا مجال هناك للراحة او الاسترخاء والاستجمام، كون الشعب اليمني اوكل اليهم مسئوليات جسام وليس أمامهم سوى الوفاء بها .. كل التحية والشكر والتقدير والثناء لهذا القائد الإستثنائي .. واملناومن كل رجالات الدولة وقيادات الجيش الحذو حذوه.