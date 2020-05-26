عاجل : الصين تنتقل لنظام الحرب ورئيسها يدعو للقتال المسلح وسط تفشي كورونا‎

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الصين انتقالها للتدريبات العسكرية، استعدادا لأي طارئ ، في ظل تنامي المخاطر على الأمن القومي الصيني.

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وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، إن الصين ستكثف استعداداتها للقتال المسلح، وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية، وذلك في ظل تأثير جائحة الكورونا الكبير على الأمن القومي.

وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي، أكد الرئيس الصيني، أن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفا أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة.

ويرأس شي اللجنة العسكرية المركزية في الصين، وجاءت تصريحاته خلال حضوره اجتماعا عاما لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.

يأتي هذا في ظل توقعات بفرض عقوبات دولية على الصين، قد تصل إلى الضغوط العسكرية وربما المواجهة، بسبب ما تواجهه الصين، من التهامات بتورطها بنشر وباء كورونا إلى دول العالم.