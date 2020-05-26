وزير الموارد البشرية عودة الموظفين ستكون تدريجي على مجموعات بهذه الطريقة

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‏‎وزير ‎#الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية : يشرفني الإشادة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وشعوره بالفخر والاعتزاز بأبنائه وبناته العاملين في مختلف القطاعات الذين تصدوا لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص ، خلال الأشهر الماضية أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة التي سببتها هذه الجائحة.

بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية ، إن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد، ونحن فخورون بذلك وسندعم ونشجع هذه المكاسب.

ستكون عودة موظفي القطاع العام يوم الأحد الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم ، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف قررنا تطبيق نظام حضور وانصراف مرن ؛ لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل بحول الله .

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شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص وكانت مقننة لأسباب وقائية ، إلا أن مردودها كان إيجابيًا وواضحًا ، سنحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية ، عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة مازال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين .

أوصيكم بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والالتزام بها، فهي تختلف من قطاع لآخر.

‏‎أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على رعايتهما ودعمهما غير المحدود خلال الفترة الماضية الذي أسهم بلاشك في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة.

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بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، ‏‎اعتباراً من الأحد 8 شوال بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

● اعتبارًا من يوم الأحد 15 شوال لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

● اعتبارًا من يوم الأحد 22 شوال اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.

● ‏يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات:

المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.

المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.

المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

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للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 شوال إلى يوم الخميس 19 شوال تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2).

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يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 شوال إلى يوم الخميس 26 شوال مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع.

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استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.

تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها -وزارة الصحة-.

