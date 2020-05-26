تعقيم 67 صرافا آليا بالقريات



تواصل بلدية محافظة القريات بشكل يومي تعقيم 67 صرافا آليا، وأيضا قبل إيداع الرواتب، بمشاركة فريق مبادرة بدعمكم نتميز، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية للمواطنين والمقيمين. وأوضح لـ"دوت الخليج" رئيس البلدية سميحان الشمري، أن البلدية خصصت فرقاً مدعمة بآليات ومعدات لعمليات التطهير والتعقيم المستمر وتوفير ما يلزم للمحافظة على سلامة مستخدميها، مؤكداً على الجميع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على تعقيم الأيدي، أثناء إمساك مقابض الأبواب في غرف الصراف الآلي، أو المستخدمة من خلال السيارات في الشوارع من أجل سلامة مستخدميها.

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