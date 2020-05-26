إحباط محاولة تهريب عمالة مخالفة بالمدينة

تمكنت دوريات أمن الطرق بدوريات محافظة الحناكيه مركز الشقران في منطقة المدينة المنورة من إحباط محاولة مقيم باكستاني تهريب عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بالإضافة إلى كسرهم حظر التجوال عبر شاحنة من نوع دينا، جاء ذلك بعد أن اشتبه رجال الأمن في شاحنة صغيرة يقودها مقيم باكستاني وبعد ما تم إيقافها وتفتيشها عثروا فيها على 16 شخصاً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية، فتم إعداد محضر وتحويل السائق والمخالفين إلى مركز الشرطة. يذكر أن دوريات أمن الطرق بمنطقة المدينة بقيادة قائدها العميد تركي المقهوي سجلت، مؤخرا، أرقاما قياسية في القبض على العديد من الأشخاص المطلوبين ومروجي المخدرات.



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