تحرك لحماية 6554 أرضا معتدى عليها

تحركت أمانات المناطق، خلال العام الماضي، للترافع أمام الجهات المختصة، لحماية 6554 أرضا حكومية تابعة لها، تعرضت للاعتداء. في حين أصدرت 174 قرارا ببيع عقارات معتدى عليها. ووفقا للمعلومات، تصدرت منطقتا المدينة المنورة وجازان المناطق الأكثر ترافعا، فيما لم تسجل الأحساء أي قضية ترافع. قضايا مترافع فيها بالمناطق المدينة المنورة: 1905 جازان: 1260 عسير: 857 حائل: 720 Advertisements جدة: 566 مكة المكرمة: 497 الجوف: 198 الرياض: 134



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