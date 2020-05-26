اعتماد نقطة فرز للقطاع الصحي بمدخل سكاكا

ناقش أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، خطة غرفة العمليات المشتركة للفترة القادمة، بما يتوافق مع صدور الأوامر الكريمة للتدرج في عودة الحياة إلى طبيعتها، منوها بما قدمته الدولة من دعم للقطاع الصحي، للمحافظة على سلامة وصحة الإنسان، وقدرة القطاع الصحي على مواكبة المرحلة القادمة، بإذن الله. مؤكدا سموه، إعطاء سلامة وصحة المواطنين والمقيمين أولوية في الخطط التي سيتم تنفيذها. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده -اليوم- عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة، وبحضور وكلاء الإمارة، إذ قدم في بداية الاجتماع المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، رئيس غرفة العمليات المشتركة حسن علي الشهراني، شكره إلى أمير منطقة الجوف، على معايدة الممارسين الصحيين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقديم وجبات الإفطار لهم في مقار عملهم. بعد ذلك، استعرض الشهراني خطة غرفة العمليات، بما يتوافق مع الأوامر الكريمة التي صدرت للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والوعي بضوابط التباعد الاجتماعي. كما جرى اعتماد نقطة فرز من القطاع الصحي الخاص على مدخل مدينة سكاكا من الجنوب، بضاحية قارا، والموافقة على إضافة أعضاء لغرفة العمليات المشتركة، بما يتوافق مع المرحلة القادمة.



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