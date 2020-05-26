أمير نجران ينقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الإمارة



نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بصدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع بعض الإجراءات تدريجيا، ومن ذلك رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لأنشطتها المكتبية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، معربًا عن ثقته بهمة الموظفين بالمنطقة، وعزمهم على مواصلة العطاء بكل حماس. ونقل الأمير جلوي في لقاء عقده اليوم، عبر الاتصال المرئي، بالوكلاء والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الإدارات المكلفين بالعمل خلال إجازة العيد، تهاني وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، لمنسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لهم، على التزامهم بالعمل وتسييره رغم هذه الظروف، ما يجسد استشعارهم للمسؤولية في خدمة المنطقة والمواطن والمقيم. من جهته، عبّر وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، باسم منسوبي الإمارة، عن التهنئة لأمير المنطقة ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا عزم جميع الموظفين على تحقيق التميّز والعمل بكل صدق وأمانة وإخلاص. وأوضح المستشار الخاص لأمير المنطقة عوض بن عبدالله الأسمري، أن جميع الموظفين في الإمارة والمحافظات والمراكز يستلهمون الدعم والقوة من توجيهات أمير المنطقة، التي تؤكد دائمًا على التفاني في العمل لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة. وبيّن مدير عام الموارد البشرية بديوان الإمارة، مالك بن ناصر خديش، أنه رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ، إلا أن عموم الموظفين آثروا العمل على راحتهم، وواصلوا جهودهم، من منازلهم أو من مواقعهم، استشعارًا بالمسؤولية، وحرصًا على تحقيق توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

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