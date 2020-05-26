فرق الدفاع المدني بجدة تنتشل طفلا سقط بخزان مياه

تمكنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة ‏للدفاع المدني بمحافظة جدة من انتشال طفل سقط بخزان مياه بمنزل بحي الثعالبة بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغًا عند الساعة الـ2:37 من هذا اليوم يفيد بسقوط طفل بخزان مياه بمنزله. وأضاف القرني أنه على الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سعودي الجنسية بخزان مياه تبلغ أبعاده ٤*٤م وبعمق 3 أمتار تقريباً وله غطاء حديدي غير موصد يقع في ممر المنزل، حيث تم انتشال الطفل من قبل فرق الإنقاذ المائي وكانت حالته حرجة، وتم نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر ليتوفى لاحقاً عند وصوله المستشفى. وأهاب القرني بضرورة توفير جميع وسائل السلامة بالمنزل، والتأكد من إزالة كل مسببات الخطورة، وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة.



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