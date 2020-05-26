4 مشاريع استثمارية لإسكان العمالة بالأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، طرح 4 مشاريع استثمارية عبر منصة الاستثمار البلدي الإلكترونية (فرص) لإسكان العمالة في مدن وبلدات المحافظة، وذلك امتدادا للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وكذلك التيسير على المستثمرين في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين، والمشاريع، هي: 1- إنشاء وتشغيل وإدارة مدينة سكنية للعمالة على مساحة 120 ألف متر مربع على الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي» بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود، بعقد يمتد إلى 25 سنة. 2- استثمار موقع لسكن عامل غرب الحاضرة على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الغربي»، بمساحة 65 ألف متر مربع ومدة 25 عاما. 3- موقع سكن عامل بمخطط الصناعية النسائية جنوب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الجنوبي»، بمساحة 205 آلاف متر مربع ومدة 25 عاما. 3- موقع سكن عامل بمدينة الجفر يقع في غرب الطريق الدائري الخارجي «الضلع الشرقي»، بمساحة 115 ألف متر مربع لمدة 25 سنة.



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