شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «إثراء» لـ«اليوم»: هدفنا نشر البهجة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي حسن حنبظاظة، أن حافلات «إثراء» هدفها نشر البهجة والفرحة، خلال أيام العيد بأحياء المنطقة الشرقية. وأضاف في لقاء مع ”الخليج 365”: «شعارنا هذا العام (عيد إثراء معك في البيت)»، قائلا، إن قافلة العيد مكونة من 4 حافلات مزينة تقدم فقرات ترفيهية متنوعة.

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