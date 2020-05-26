شكرا لقرائتكم فحص 414 عاملًا في سكنهم بنطاق الصفا للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-26 فحص 414 عاملًا في سكنهم بنطاق الصفا للوقاية من كورونا متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - جدة واصلت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وبمشاركة اللجان المشكلة من الجهات ذات العلاقة، زيارات مواقع سكن العمالة ضمن متابعة توفر كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة. Advertisements وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية المهندس عمرو حافظ أن فرق البلدية شاركت الجهات ذات العلاقة في زيارة عدد من المواقع بالنطاق ضمن الزيارات المتواصلة للتأكد من سلامة العمالة من فيروس كورونا بما يضمن تطبيق الشروط المتعلقة بالحماية الصحية لمنع انتشار الفيروس، حيث جرى فحص 414 من العمالة في المواقع التي جرى زيارتها.



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