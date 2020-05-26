محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال. 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 09:08 PM Advertisements وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال. الكلمات المفتاحية ، وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال ،

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