شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الانسان:المواطنون يحصلون على الخدمات الصحية بشكل متساوي والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة حقوق الإنسان أن المواطنين يحصلون بشكل متساوى على الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية، ويجري تصعيد الخدمات توالياً بحيث تتم الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الطبية بحسب حاجة المريض من خلال نظام إلكتروني، مع التكفل بنفقات التنقل، والسكن، للحالات التي يتطلب العلاج السفر لمنطقة أخرى وذلك وفقا للماة رقم 5مت اللائحة التنفيذية للنظام الصحي بالمملكة

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