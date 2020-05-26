شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 280 كيلو مواد غذائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف خلال جولاتها المستمرة ٢٨٠ كيلو من المواد الغذائية بسبب سوء التخزين في أحد المنشآت التجارية ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات بحقهم .

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