مصر تسجل 789 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة.. وتعافي 127 المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/5/26 09:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة شفاء 127 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5027 حالة.
وأوضح "مجاهد" أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع إلى 5606، من ضمنهم الـ5027 متعافياً.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 18756، من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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