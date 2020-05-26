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ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما هو جديد حول جائحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19) من أجل استئناف الدوري ، وترتيب عودة المحترفين الأجانب إلى أنديتهم مجددًا .
ويبحث اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي مع بداية شهر أغسطس المقبل بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته (المحدد مسبقًا)، نظرًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي أكدت عودة الحياة الطبيعية في المملكة بدءًا من 21 يونيو المقبل.
يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر وصيفًا، مع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:52 PM
بعد الأخبار الإيجابية حول جائحة فيروس كورونا
ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما هو جديد حول جائحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19) من أجل استئناف الدوري ، وترتيب عودة المحترفين الأجانب إلى أنديتهم مجددًا .
ويبحث اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي مع بداية شهر أغسطس المقبل بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته (المحدد مسبقًا)، نظرًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي أكدت عودة الحياة الطبيعية في المملكة بدءًا من 21 يونيو المقبل.
يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر وصيفًا، مع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة.
، بداية أغسطس .. موعد منتظر لاستئناف الدوري السعودي لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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