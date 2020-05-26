، متحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.
وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"الخليج 365": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.
وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.
وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.
متحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواحعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-26
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.
وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"الخليج 365": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.
وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.
وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:31 PM
قال: كل مرحلة لها منهجية وطرق علمية.. والهدف أن يستمر الوضع آمنًا
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه في حالة التراخي في التقيد بالسلوكيات والتباعد الاجتماعي قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح، وتوضع في موقع من المواقع إذا لزم الأمر لذلك.
وتفصيلاً، قال "متحدث الصحة" لـ"الخليج 365": من المهم جدًّا أن نؤكد أن كل مرحلة تأتي بمنهجية وبطرق علمية. وأهداف كل مرحلة للتي تليها هي أن يستمر الوضع -بإذن الله- آمنًا صحيًّا بتباعدنا الاجتماعي، وعودتنا التدريجية إلى الحياة. وكما تلاحظون في طريقة عودة الأنشطة أن فيها تدرجًا مدروسًا بحمد الله.
وأضاف: من المهم أيضًا أن نعلم أنه عند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة قد تعود -لا قدر الله- تطبيقات وإجراءات احترازية، وتوضع من جديد في موقع من المواقع إذا لزم الأمر ذلك؛ فلذلك من المهم جدًّا أن يتقيد المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي؛ فالموضوع بأيدينا؛ لنصل -بإذن الله-، ونتخطى جميعًا باتجاه العودة إلى الحياة الطبيعية.
وختم متحدث وزارة الصحة بقوله: لو تراخينا -لا قدر الله- قد يكون هناك حاجة إلى وضع احترازات تحمي الأرواح.
، متحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث "الصحة" لـ"الخليج 365": لو تراخينا بالسلوكيات سنضع احترازات تحمي الأرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.