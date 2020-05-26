محمد بن مسعود - الدمام - درجات الحرارة قد تلامس الـ50 مع توقعات ممطرة بالمرتفعات أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو. وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات. الأرصاد حالة الطقس "غلام": نستعد لاستقبال فصل الصيف أرصادياً "أول يونيو" فهد الغبيوي الخليج 365 2020-05-26 أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو. وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. Advertisements وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات. 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 07:48 PM درجات الحرارة قد تلامس الـ50 مع توقعات ممطرة بالمرتفعات درجات الحرارة قد تلامس الـ50 مع توقعات ممطرة بالمرتفعات أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، بأن فصل الصيف سيدخل أرصادياً على أجواء المملكة في الأول من يونيو. وقال "غلام": تشير الملامح المناخية التي أصدرتها الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة. وأضاف: درجات الحرارة قد تلامس 50 درجة مئوية على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية، كما يتوقع حدوث أمطار على المرتفعات. ، "غلام": نستعد لاستقبال فصل الصيف أرصادياً "أول يونيو" ،

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