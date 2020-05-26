محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء. مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-26 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء. 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 Advertisements 07:03 PM اخر تعديل 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:22 PM استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء. ، مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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