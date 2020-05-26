، أمانة الأحساء تطرح 5 فرص استثمارية للمنافسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في عدد من الأنشطة بالمجالات السكنية والخدمية

طرحت أمانة الأحساء خمس فرص للاستثمار عبر منصة الاستثمار البلدي الإلكترونية "فرص" في عدد من الأنشطة التي تتعلق بالمجالات السكنية والخدمية.

وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم: الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة تشمل إنشاء وتشغيل وإدارة مدينة سكنية للعمالة على مساحة 120 ألف متر مربع على الطريق الدائري الخارجي "الضلع الجنوبي" بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود بعقد يمتد إلى 25 سنة، واستثمار موقع لسكن عاملين غرب الحاضرة على امتداد طريق الملك عبدالله الدائري "الضلع الغربي" بمساحة 65 ألف متر مربع مدته 25 عاماً، وموقع سكن عاملين بمخطط الصناعية النسائية جنوب الطريق الدائري الخارجي "الضلع الجنوبي" بمساحة 205 آلاف متر مربع مدته 25 عاماً، وموقع سكن عاملين بمدينة الجفر يقع في غرب الطريق الدائري الخارجي "الضلع الشرقي" بمساحة 115 ألف متر مربع لمدة 25 سنة.

وأضاف: تلك الفرص تشمل طرح فرصة استثمارية لإنشاء مستشفى خاص شرق الحاضرة على الطريق الدائري الخارجي "الضلع الشرقي" بالمخطط رقم 285/15 بمساحة 66 ألف متر مربع لمدة 25 سنة.

وأكد "الملحم" أن طرح تلك الفرص عبر المنصة الإلكترونية يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تُعلن عنها الأمانات والبلديات، والتيسير على المستثمرين في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس إيجاباً على تنمية المدن.

وأعرب عن شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على توجيهاته ودعمه لخطط أمانة الأحساء الرامية إلى الاستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الاستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وأنشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي.

أمانة الأحساء