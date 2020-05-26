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‏أكدت وزارة الداخلية في المرحلتين القادمة أنه ستتدخل أوقات بعض الصلوات في فترة ‎#منع_التجول في المرحلة الاولى من الساعة ٦ ص حتى الساعة ٣ م و المرحلة الثانية من الساعة ٦ص حتى الساعة ٨ م ولكن تفيد وزارة الداخلية أنه تمت إتاحة المشي لآداء الصلوات داخل الأحياء، ماعدا مكة المكرمة والأحياء المعزولة.





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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية : تدخل أوقات بعض الصلوات في فترة ‎#منع_التجول .. هل تستطيع الذهاب للصلاة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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