الشؤون الإسلامية تعلن فتح المساجد بهذه الشروط و الإلتزامات

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‏إشارة إلى الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة ماعدا -مدينة مكة المكرمة – فقد أصدر معالي الوزير د.‎#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميمين في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:

‏أولاً:

1/ فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق.

2/ الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى ( 10) دقائق.

3/ فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

4/ رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.

‏5/ إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي.

6/ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

7/ إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

8/عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.

9/إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

‏ثانياً – فيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه معاليه بمايلي:

1/إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

2/ أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ ( 20 ) دقيقة.

‏3/ فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ ( 20 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 20 ) دقيقة.

4/ ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة ( 15 ) دقيقة.

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‏ثالثا- وجه معالي الوزير د.‎#عبداللطيف_آل_الشيخ بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات ؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.



