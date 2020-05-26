الشؤون الإسلامية تعلن فتح المساجد بهذه الشروط و الإلتزامات

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إشارة إلى الأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة ماعدا -مدينة مكة المكرمة – فقد أصدر معالي الوزير د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميمين في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:
أولاً:
1/ فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق.
2/ الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الاذان والإقامة إلى ( 10) دقائق.
3/ فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
4/ رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.
5/ إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصلي.
6/ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
7/ إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.
8/عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.
9/إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.
ثانياً – فيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه معاليه بمايلي:
1/إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.
2/ أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ ( 20 ) دقيقة.
3/ فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ ( 20 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 20 ) دقيقة.
4/ ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة ( 15 ) دقيقة.
ثالثا- وجه معالي الوزير د.#عبداللطيف_آل_الشيخ بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات ؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.
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