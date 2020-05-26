بـ789 حالة.. الرياض تتصدر المدن الأكثر إصابة بكورونا وجدة ثانية بـ327

من أصل 1931
كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة، والبالغ عددها 1931 حالة اليوم الثلاثاء.
وسجلت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ789 حالة، وحلت جدة في المرتبة الثانية بـ327.
وسجلت الهفوف 166، والدمام 143، ومكة 120، وبريدة 97، والجبيل 37، والقطيف 31، والخبر 26، وتبوك 17، والطائف 13، والمدينة 12، وبيش 10، والظهران 10، والسحن 9، والخرج 9، ومنفذ الحديثة 7.
ووفقًا لوزارة الصحة سجلت الجفر 6، وعنيزة 5، وعرعر 5، وتمير 5، وخميس مشيط 4، وحائل 4، خليص 4، وحريملاء 4، قلوة.
سجلت كلّ من النماص، محايل، عسير، صفوى، نجران، شرورة، الهدا، الكجكعة، السليل، رماح 3 حالات في كلٍّ منهن.
بينما سجلت سكاكا، أبها، بللسمر، سبت العلاية، وادي الدواسر، أملج حالتين في كلّ منها وسجلت المخواة، الرس، البدائع، البكيرية، القريات، القنفذة، ظلم، ميسان ، أم الدوام، أحد رفيدة، بقيق، رأس تنورة، العيدابي، فيفاء، صامطة، أحد المسارحة، أضم، الليث، طريف، الدوادمي، المزاحمية، ضرماء، حوطة بني تميم، ثادق، المحاني، ضباء، غزالة حالة واحدة في كلّ منها.
وفى وقت سابق الثلاثاء، كشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى76726، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.
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