متحدث الصحة: نسبة الذكور من الإصابات الجديدة بكورونا 75% والإناث 25%

45% مواطنون و55% من جنسيات أخرى
قال متحدث وزارة الصحة «محمد العبدالعالي»، إنَّ المملكة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1931 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، موضحًا أنَّ نسبة الإناث بلغت25% والذكور 75%.
وأضاف أنَّه تم تسجيل نسبة 11% من الإصابات الجديدة بين الأطفال و4% بين كبار السن (أكبر من 65 عامًا) و85% بين البالغين.
ولفت إلى أنَّ نسبة المواطنين بلغت 45% و55% من جنسيات أخرى متعددة.
واليوم كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات في المملكة إلى 1931، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.
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وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النساء والأطفال
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