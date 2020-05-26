متحدث الصحة: نسبة الذكور من الإصابات الجديدة بكورونا 75% والإناث 25%

قال متحدث وزارة الصحة «محمد العبدالعالي»، إنَّ المملكة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1931 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، موضحًا أنَّ نسبة الإناث بلغت25% والذكور 75%.

وأضاف أنَّه تم تسجيل نسبة 11% من الإصابات الجديدة بين الأطفال و4% بين كبار السن (أكبر من 65 عامًا) و85% بين البالغين.

ولفت إلى أنَّ نسبة المواطنين بلغت 45% و55% من جنسيات أخرى متعددة.

واليوم كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات في المملكة إلى 1931، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2782، ما يرفع الإجمالي إلى 48450.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى411 حالة، بعد تسجيل 12 حالة.

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وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النساء والأطفال