السعودية اليوم / سجون المنطقة الشرقية تستأنف جلسات المحاكمة عن بعد



الدمام 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

استأنفت سجون المنطقة الشرقية خلال أيام عيد الفطر المبارك جلسات المحاكمة عن بعد بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية، حيث تمكن عدد من النزلاء بالتواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية تسهل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.

ووفرت سجون المنطقة في جميع فروعها أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كافة الحقوق النظامية للنزيل.

يذكر أن إجراءات المحاكمات عن بعد تساهم في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.

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19:44ت م

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