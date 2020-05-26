السعودية اليوم / إصابات كورونا تتجاوز 115 ألفًا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس

وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.

// انتهى //

19:39ت م

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أديس أبابا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة.وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.// انتهى //19:39ت م0087

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