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استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية.
وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية؛ لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.
ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.
وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 06:29 PM
في ظل اعتماد حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية"سجون الشرقية" تستأنف محاكمة النزلاء "عن بُعد"
استأنفت سجون المنطقة الشرقية جلسات المحاكمة عن بعد، بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ممثلاً بالمحكمة الجزائية.
وتمكّن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية؛ لتسهيل إجراءات التقاضي بين القاضي والنزيل.
ووفرت سجون المنطقة، في جميع فروعها، أماكن مخصصة للمحاكمات الجماعية والفردية وسط إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعاة كل الحقوق النظامية للنزيل.
وتسهم إجراءات المحاكمات عن بعد في تعجيل البت في قضايا النزلاء وتوفير الوقت والجهد.
، "سجون الشرقية" تستأنف محاكمة النزلاء "عن بُعد" ،
المصدر : الخليج 365
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