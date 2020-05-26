محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتكليف الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة. فيما أعرب "السيد"، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله عزوجل التوفيق والإعانة على أداء هذه الأمانة، والمسؤولية العظيمة، راجياً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون له عونًا على الطاعة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه . 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 06:11 PM Advertisements "السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة "السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة صدر قرار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتكليف الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة. فيما أعرب "السيد"، عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلاً الله عزوجل التوفيق والإعانة على أداء هذه الأمانة، والمسؤولية العظيمة، راجياً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون له عونًا على الطاعة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة دينه ومليكه ووطنه . الكلمات المفتاحية ، "السيد" مديراً لإدارة المساجد والدعوة بالقنفذة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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