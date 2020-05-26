، "الفيفا" يستعيد ذكرى أول هدف "عربي" في مونديال الأندية بأقدام "فهد الهريفي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الحساب 4 أسماء للاعبين عرب.. الأغلبية اختارت "الموسيقار"

استعاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نسخته العربية ذكرى أول هدف تم تسجيله بأقدام عربية في بطولات كأس العالم للأندية والتي كان فريق النصر السعودي أول من شارك بها آسيويًا.

ووضع الحساب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سؤالاً قال فيه: "اختبر معلوماتك الكروية.. من كان صاحب أول هدف عربي في تاريخ كأس العالم للأندية FIFA؟".

ووضع الحساب أسماء لأربع لاعبين هم: المصري محمد أبو تريكة والإماراتي إسماعيل مطر والسعودي فهد الهريفي والمغربي يوسف أشامي قبل أن يغرد الحساب من جديد قائلاً: "الأغلبية اختارت الإجابة الصحيحة "الموسيقار" فهد الهريفي بالتأكيد كان صاحب أول هدف عربي في كأس العالم للأندية FIFA عام 2000.. نادي النصر السعودي فاز أيضاً بجائزة اللعب النظيف في هذه النسخة."

المثير في سؤال الحساب هو وجود بعض الجماهير التي توقعت تصويتًا لاختيار الهدف، حيث جاءت الإجابات بحسب ميولها في التشجيع دون النظر لتاريخ المسابقة، وكون النصر والرجاء أول من شاركا في البطولة .