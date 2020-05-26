السعودية | متحدث الصحة : تسجيل 1931 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 3:55 مساءً, 26 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل إجمالي حالات الإصابة منذ أول ظهور للفيروس في المملكة وحتى اليوم إلى 76726 حالة، فيما تم تسجيل 2782 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 48450 متعافياً، فيما تم تسجيل 12 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 411 حالة وفاة.

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