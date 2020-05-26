شكرا لقرائتكم فيديو.. متحدث الداخلية: المشي بالأحياء متاح خلال منع التجول مع عودة إقامة الصلوات بالمساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-26 متحدث وزارة الداخلية: المشي لأداء الصلاة في المسجد متاح وقت منع التجول في كل الفروض في الأوقات المتداخلة مع المنع متابعات الخليج 365 - الرياض أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن إتاحة المشي داخل الأحياء ينسجم مع عودة إقامة الصلوات في المساجد أثناء منع التجول بالمرحلة الثانية من رفع الإجراءات الاحترازية والتي تبدأ من يوم 8 شوال الجاري بكافة مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة. Advertisements وتتضمن المرحلة الثانية والتي تمتد حتى 28 شوال 1441هـ فسوف تشمل ما يلي: تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة. 2ـ المراكز التجارية (المولات). استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.



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