متحدث الصحة : تباطؤ انتشار ⁧‫كورونا‬⁩ دليل على نجاح الإجراءات

2020-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تشهد تباطؤ في سرعة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك دليل على نجاح الإجراءات التي تمت سابقًا.

وأوضح متحدث الصحة أن قدرات المملكة تتجلى في أمرين مهمين الأول هو القدرة على استيعاب الحالات الحرجة والثاني هو الفحص الموسع مؤكدًا أن المملكة تتقدم بشكل جيد على هذين المسارين.

وقال متحدث الصحة إن المملكة ‏لديها عدة طرق لتوعية الجميع في كافة المواقع وقد نجحت هذه الآلية في توعية متابعات الخليج 365 والمقيم مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة وعي مجتمعي بالأساس.

Advertisements

ولفت إلى أن مؤتمر الصحة الذي كان يعقد بشكل يومي منذ بداية جائحة كورونا سيتحول من مؤتمر يومي إلى مؤتمر دوري ويكون من خلاله نافذة تواصل بالمستجدات أو بمعلومات تتعلق بالمراحل المقبلة أو بمستجدات الجائحة.

وشدد العبدالعالي على أهمية تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر عرضة لعدوى كورونا مثل كبار السن والأطفال من خلال الحفاظ عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والاستمرار في تطبيق التباعد الاجتماعي.

وكان متحدث الصحة أعلن اليوم عن تسجيل 1931 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 55 % منها لغير السعوديين موضحًا أن 4% منها كانت لكبار السن و11% للأطفال فيما سجل البالغون 85% من إجمالي الحالات، أما بحسب الجنس فتوزعت الحالات الجديدة ما بين الذكور بنسبة 75% والإناث بنسبة 25%.

كما كشف العبدالعالي عن عدد حالات التعافي التي تم تسجيلها في المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتي بلغت 2782 حالة ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 48450 حالة تعافٍ.

ولفت متحدث الصحة إلى أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم.

وبذلك بلغ إجمالي الحالات التراكمي 76726 فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 27865 منها 397 حالة حرجة فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 48450 حالة ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 411 حالة.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19