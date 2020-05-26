السعودية | 70 يوماً رحلة كورونا في تعليق الصلاة بأكثر من 98 ألف مسجد سعودي

شكرا لقرائتكم 70 يوماً رحلة كورونا في تعليق الصلاة بأكثر من 98 ألف مسجد سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 70 يوماً لم يدخل المصلون خلالها أكثر من 98800 مسجد وجامع على جغرافية السعودية، حين صدر توجيه هيئة كبار العلماء بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع السعودية، والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين، نظير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعود الأحد 8 شوال وحتى نهاية السبت 28 شوال إقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة‫ مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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‫وفي آخر شهر رمضان جاء توجيه بالسماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد في السعودية في يوم عيد الفطر بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت صلاة العيد.

كما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

وفي فجر يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، جاء قرار فتح المساجد للجمعة والجماعة في السعودية من بداية ٨ وحتى ٢٨ شوال في بداية عودة الحياة للأجواء الروحانية والإيمانية من جديد، بعد انقطاع دام 70 يوما، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المصلين من حيث التباعد والتعقيم ولبس القفازات والكمامات، في الوقت الذي يترقب الجميع أن تصدر وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية بياناً تفصيلاً حول الإجراءات اللازمة في طرق فتح وأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.