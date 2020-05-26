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تضمّنت الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، عقب رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، ضرورة أن يصلي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، حرصاً على سلامتهم.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ تضمّنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.
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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 05:38 PM
ضمن تعليمات الوزارة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة"الشؤون الإسلامية": المسنّون وذوو الأمراض المزمنة صلاتهم في المنزل
تضمّنت الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي قررتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، عقب رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، ضرورة أن يصلي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، حرصاً على سلامتهم.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمين لمنسوبي المساجد بكل فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ تضمّنا عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة ابتداءً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال من العام الجاري 1441هـ عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.
، "الشؤون الإسلامية": المسنّون وذوو الأمراض المزمنة صلاتهم في المنزل ،
المصدر : الخليج 365
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