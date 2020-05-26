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أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن اعداد حالات كورونا ومستوياتها وسرعة انتشار الفيروس بينها أصبح ضمن إطار التحكم، مشيراً إلى أن تباطؤ معدلات التفشي يرجع إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة سابقاً.
وقال "العبدالعالي": الوعي المجتمعي والمسؤولية لدى الأفراد والجماعات أحد العوامل الرئيسة والمهمة جداً في عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، وكلما كان المجتمع واعياً كلما كانت الوقاية أقوى وأكثر فاعلية.
وأضاف: الوصول المبكر للحالات بعد العودة للحياة الطبيعية سيكون من خلال عدة طرق في مقدمتها مرحلة الفحوص الموسعة والمتاحة للراغبين والتي ستنطلق المرحلة الثالثة منها قريباً، إضافة إلى وسائل التقييم الذاتية وبنية النظام الصحي في السعودية على مستوى كل المناطق من خلال المراكز والمستشفيات.
فيروس كورونا الجديد
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 04:58 PM
قال: المجتمع الواعي يسهم في وقاية أقوى وأكثر فاعليةمتحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا في إطار التحكم
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن اعداد حالات كورونا ومستوياتها وسرعة انتشار الفيروس بينها أصبح ضمن إطار التحكم، مشيراً إلى أن تباطؤ معدلات التفشي يرجع إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة سابقاً.
وقال "العبدالعالي": الوعي المجتمعي والمسؤولية لدى الأفراد والجماعات أحد العوامل الرئيسة والمهمة جداً في عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، وكلما كان المجتمع واعياً كلما كانت الوقاية أقوى وأكثر فاعلية.
وأضاف: الوصول المبكر للحالات بعد العودة للحياة الطبيعية سيكون من خلال عدة طرق في مقدمتها مرحلة الفحوص الموسعة والمتاحة للراغبين والتي ستنطلق المرحلة الثالثة منها قريباً، إضافة إلى وسائل التقييم الذاتية وبنية النظام الصحي في السعودية على مستوى كل المناطق من خلال المراكز والمستشفيات.
، متحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا في إطار التحكم ،
المصدر : الخليج 365
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