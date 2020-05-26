، "الداخلية": يسمح لأهالي مكة الخروج والدخول بأوقات السماح ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشلهوب" يشير إلى استثناء "الأحياء المعزولة" من هذا القرار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه يحق لأهالي مكة المكرمة ابتداءً من 8 شوال الخروج منها والدخول إليها خلال أوقات السماح، من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأشار المقدم "الشلهوب" إلى أنه يستثنى من ذلك "الأحياء المعزولة".

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