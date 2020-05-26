شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" توصي المُصلين بـ 10 إجراءات قبل القدوم إلى المسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية، عدة إجراءات يجب على المواطن والمقيم الالتزام بها عند الذهاب إلى المسجد.

وشملت الإجراءات الآتي:

1. غسل اليدين جيداً أو استعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده.

2. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يُصلون في المنازل.

3. القراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال، أو إحضار المصحف الخاص.

4. إحضار سجادتك الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة.

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5. إبقاء مسافة لا تقل عن مترين بينك وبين كل مصل.

6. عدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 سنة.

7. لبس الكمامة القماشية.

8. الوضوء في المنزل.

9. تجنب المصافحة.

10. عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.