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متحدث الصحة يُعلن إقامة آخر مؤتمر يومي بشأن فيروس كورونا اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن التحول من إقامة المؤتمر الصحفي اليومي ليكون بشكل دوري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا، أنه سيكون من خلال نافذة تواصل بالمستجدات أو بمعلومات تتعلق بالمراحل المقبلة أو بمستجدات الجائحة.

وأشار إلى تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2782) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (48,450) حالة.

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