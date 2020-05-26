بالصور..تصريف مياه صرف صحي بأحد منتزهات الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تباشر الجهات المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء بلاغات بلاغات تصريف مياه صرف صحي بأحد المنتزهات بمحافظة الطائف . تباشر الجهات المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء بلاغات بلاغات تصريف مياه صرف صحي بأحد المنتزهات بمحافظة الطائف . وأكدت "الأرصاد " أن العمل جاري لإصلاح الخلل وتنظيف وتطهير المنتزه ، مشيرة إلى الإستجابة للبلاغات بصفة فورية .

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