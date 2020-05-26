شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سر اختفاء ظل الكعبة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية عن تعامد الشمس غداً الأربعاء على الكعبة المشرفة وهو ما يجعل ظلها يختفي تماماً في هذا التوقيت.

وأكد "الزعاق " أن الشمس تتعامد على الكعبة وقت أذان الظهر بالحرم المكي ، مشيراً إلى انها فرصة جيدة لتحديد القبلة على مستوى العالم .

وأشار "الزعاق " أن هذا التوقيت مناسب لجميع دول العالم سواء تزامن لديهم مع الظهر أيضاً أ العصر او حتى الليل .

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