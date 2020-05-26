شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانيا خلال ساعات منع التجول الكلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة على مدار الساعة مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول الكلي، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وخلال منع التجول يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، القاضي بمنع التجول حرصاً منه - أيده الله - على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس.

"واس" وثقت بعدساتها الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع، كما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم.

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