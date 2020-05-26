شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح ضرر السهر وتأثيره على القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجاب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب على تساؤل لأحد المواطنين حول ضرر السهر، بأن السهر يمثل خطورة على الصحة. أجاب الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب على تساؤل لأحد المواطنين حول ضرر السهر، بأن السهر يمثل خطورة على الصحة. وقال النمر بأن الشخص حتى وإن كان يسهر للعمل فهو يتضرر حيث يرتفع الكوليسترول أثناء ذلك. ويذكر أن احد المتابعين وجه تساؤل للنمر جاء فيه، أنه يحاول اقناع زوجته و اولاده ان السهر ضار بالقلب لكنهم ردوا علي ان القلب يعمل حتي و الانسان نائم فلم يعرف كيف يرد عليهم؟

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