شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. صيانة الأرصفة بشوارع وأحياء طبرجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): واصلت بلدية محافظة طبرجل ممثله في الاداره العامله لصيانه والتشغيل أعمالها في صيانة الارصفة في الشوارع والاحياء . واصلت بلدية محافظة طبرجل ممثله في الاداره العامله لصيانه والتشغيل أعمالها في صيانة الارصفة في الشوارع والاحياء . وأكدت البلدية استمرار أعمال النظافة الصيانة ضمن حملتها لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري . Advertisements

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