شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير: عودة الحياة إلى طبيعتها يعتمد بعد الله على المواطن والمقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور سعيد الغامدي استاذ الإعلام في جامعة الملك سعود أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذهتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا دعمت القرار وراء عودة الحياة إلي طبيعتها .
وأضاف في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " أن "الإنسان هو المحور الأول " في اهتمام قيادة المملكة ليس فقط المواطن وإنما المقيم وحتى مخالفي نظام الإقامة ، مع ضخ جميع الخدمات للفات المخالفة سواء صحية أم تعليمية أم توفير الغذاء والأمن .
ووجه "الغامدي " الشكر لجميع الفئات التي تعاونت لكبح هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة القادمة يعتمد بعد الله -تعالى -على وعي المواطن والمقيم معاً ومسؤليتهما للتباعد الإجتماعي والإلتزام بتعليمات الممسؤولين وارتداء الكمامات وعمليات التطهير والتباعد أثناء الصلاة لتحقيق السلامة للجميع .
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