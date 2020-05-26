شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير: عودة الحياة إلى طبيعتها يعتمد بعد الله على المواطن والمقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور سعيد الغامدي استاذ الإعلام في جامعة الملك سعود أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذهتها المملكة لمواجهة فيروس كورونا دعمت القرار وراء عودة الحياة إلي طبيعتها .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع " الإخبارية " أن "الإنسان هو المحور الأول " في اهتمام قيادة المملكة ليس فقط المواطن وإنما المقيم وحتى مخالفي نظام الإقامة ، مع ضخ جميع الخدمات للفات المخالفة سواء صحية أم تعليمية أم توفير الغذاء والأمن .

ووجه "الغامدي " الشكر لجميع الفئات التي تعاونت لكبح هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة القادمة يعتمد بعد الله -تعالى -على وعي المواطن والمقيم معاً ومسؤليتهما للتباعد الإجتماعي والإلتزام بتعليمات الممسؤولين وارتداء الكمامات وعمليات التطهير والتباعد أثناء الصلاة لتحقيق السلامة للجميع .