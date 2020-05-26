شكرا لمتابعة خبر عن ملخص لمراحل عودة الحياة إلى طبيعتها والتي تبدأ من الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة والتي يبدأ تطبيقها من الأحد المقبل ، وذلك على النحو التالي :

1- المرحلة الأولى : يومان "من 5 شوال حتى 7 شوال " ، وتشمل تغيير أوقات السماح بالتجول عدا مكة المكرمة ، والسماح بالتنقل بين المناطق ، وتشغيل "المولات " ومحلات الجملة والتجزئة ، واستمرار منع دور السينما وصالونات الحلاقة والتجميل ، والنوادي والترفيه .

2- المرحلة الثانية : 10 أيام " من 8 شوال حتى 28 شوال " يُضاف إلى إجراءات المرحلة الأولى ، السماح بصلاة الجمعة والجماعة عدا مساجد مكة المكرمة ، وعودة العمل بالمكاتب الحكومية والخاصة ، وعودة الرحلات الجوية الداخلية .

3- المرحلة الثالثة : 29 شوال ، تعود الحياة إلى طبيعتها في جميع المناطق عدا مدينة مكة المكرمة ، مع الحرص على الفئات الأكثر تعرض للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التنفسية .

وتلتزم المراحل الثلاث بإجراءات التباعد الإجتماعي ، مع استمرار جميع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير في جميع الأنشطة والمؤسسات الحكومية والخاصة .

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